Оккупанты ночью терроризировали Конотоп. Местные власти рассказали о последствиях вражеской атаки.

Ночью 23 августа в Конотопе раздались несколько сильных взрывов. Город находился под атакой "Шахедов", передает 24 Канал.

Смотрите также На Киевщине прогремели взрывы

Что известно о последствиях удара по Конотопу?

Утром мэр Конотопа Антон Семенихин сообщил, что в городе было три прилета. Предварительно обошлось без жертв и пострадавших.

Есть не критичные повреждения жилых домов. С 8:00 утра в городе будет работать Штаб по ликвидации последствий прилетов.

По словам чиновника, россияне избивали по объекту инфраструктуры Конотопа, который и так уничтожен.

В ближайшие 48 часов сохраняется высокая угроза дополнительных ударов. Вероятна работа русских разведывательных дронов,

– предупредил городской голова.

Что известно о вражеских атаках на Сумщину?