Було 3 прильоти: уночі Росія атакувала об'єкт інфраструктури у Конотопі
- Уночі 23 серпня у Конотопі прогриміла серія вибухів.
- Ворог бив по об'єкту інфраструктури, який і так був знищений.
Окупанти уночі тероризували Конотоп. Місцева влада розповіла про наслідки ворожої атаки.
Уночі 23 серпня у Конотопі пролунало кілька сильних вибухів. Місто перебувало під атакою "Шахедів", передає 24 Канал.
Що відомо про наслідки удару по Конотопу?
Вранці мер Конотопа Антон Семеніхін повідомив, що у місті було три прильоти. Попередньо, минулося без жертв і постраждалих.
Є не критичні пошкодження житлових будинків. З 8:00 ранку у місті працюватиме Штаб з ліквідації наслідків прильотів.
За словами чиновника, росіяни били по об'єкту інфраструктури Конотопа, який і так знищений.
Найближчі 48 годин зберігається висока загроза додаткових ударів. Імовірна робота російських розвідувальних дронів,
– попередив міський голова.
Що відомо про ворожі атаки на Сумщину?
20 серпня російська армія масовано атакувала Охтирську громаду Сумщини, влучивши в приватний сектор. Внаслідок обстрілу сталися пожежі, постраждали люди.
У ніч проти 18 серпня окупанти вдарили по Сумському державному університету, зруйнувавши один з корпусів.
15 серпня у Сумах російський дрон "Молнія" влучив у центральний ринок, спричинивши пожежу та пошкодивши понад 20 кіосків, навчальний заклад і три нежитлові приміщення.