Ночью россияне атаковали Украину 176 дронами. "Шахедов" из них было только около ста. Воздушные силы рассказали, сколько беспилотников сбили.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

Сколько "Шахедов" сбили в ночь на 25 сентября?

Атака началась еще вечером 24 сентября. Враг запустил БПЛА из Курска, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска и мыса Чауда в оккупированном Крыму – всего 176 ударных дронов. Это были "Шахеды", "Герберы" и беспилотники других типов.

Украинская ПВО сбила/подавила 150 российских БПЛА.

На севере, юге, востоке и в центре Украины работали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны.

13 ударных дронов попали на 8 локациях. Есть также падение обломков на 1 локации.

Обратите внимание! Воздушные силы написали, что по состоянию на 8:30 атака продолжается. К тому же с севера зашли новые группы ударных БПЛА.

Россия снова атаковала критическую инфраструктуру

Речь о Винницкой области. Там была обесточена часть города и останавливались поезда.

В Укрзализныце заявили, что обстрелы вызвали обесточивание на четырех участках, в частности на Николаевщине и Кировоградщине.

На утро 25 сентября задерживаются такие поезда:

№53/54 Одесса-Главная - Днепр-Главный (+5:09)

№253/254 Одесса-Главная - Кривой Рог-Главный (+5:09)

№7/8 Одесса-Главная - Харьков-Пас. (+4:47)

№147/148 Киев-Пас. - Одесса-Главная (+2:01)

№127/128 Львов - Запорожье-1 (+1:18)

№31/32 Перемышль - Запорожье-1 (+1:17)

№51/52 Запорожье-1 - Одесса-Главная (+1:10)

№91/92 Одесса-Главная - Краматорск (+1:02).

Два попадания есть на Николаевщине, о чем сообщили в ОВА.

На Харьковщине из-за попадания дрона погиб человек.