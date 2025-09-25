Уночі росіяни атакували Україну 176 дронами. "Шахедів" з них було тільки близько ста. Повітряні сили розповіли, скільки безпілотників збили.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

Дивіться також Українські військові збили ворожий Су-34

Скільки "Шахедів" збили уночі 24 вересня?

Атака почалася ще увечері 24 вересня. Ворог запустив БпЛА з Курська, Орла, Міллєрово, Приморсько-Ахтарська та мису Чауда в окупованому Криму – загалом 176 ударних дронів. Це були "Шахеди", "Гербери" і безпілотники інших типів.

Українська ППО збила/подавила 150 російських БпЛА.

На півночі, півдні, сході та в центрі України працювали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони.

13 ударних дронів влучили на 8 локаціях. Є також падіння уламків на 1 локації.

Зверніть увагу! Повітряні сили написали, що станом на 8:30 атака триває. До того ж з півночі зайшли нові групи ударних БпЛА.

Росія знову атакувала критичну інфраструктуру

Мова про Вінницьку область. Там було знеструмлено частину міста та зупинялися потяги.

В Укрзалізниці заявили, що обстріли спричинили знеструмлення на чотирьох дільницях, зокрема на Миколаївщині та Кіровоградщині.

На ранок 24 вересня затримуються такі потяги:

№53/54 Одеса-Головна - Дніпро-Головний (+5:09)

№253/254 Одеса-Головна - Кривий Ріг-Головний (+5:09)

№7/8 Одеса-Головна - Харків-Пас. (+4:47)

№147/148 Київ-Пас. - Одеса-Головна (+2:01)

№127/128 Львів - Запоріжжя-1 (+1:18)

№31/32 Перемишль - Запоріжжя-1 (+1:17)

№51/52 Запоріжжя-1 - Одеса-Головна (+1:10)

№91/92 Одеса-Головна - Краматорськ (+1:02).

Два влучання є на Миколаївщині, про що повідомили в ОВА.

На Харківщині через влучання дрона загинула людина.