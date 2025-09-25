ППО працювала майже по всій Україні: скільки "Шахедів" збили уночі
- Українська ППО збила 150 з 176 російських дронів, які атакували вночі 24 вересня.
- Через атаки на Вінницьку область та інші регіони затримуються потяги.
Уночі росіяни атакували Україну 176 дронами. "Шахедів" з них було тільки близько ста. Повітряні сили розповіли, скільки безпілотників збили.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.
Дивіться також Українські військові збили ворожий Су-34
Скільки "Шахедів" збили уночі 24 вересня?
Атака почалася ще увечері 24 вересня. Ворог запустив БпЛА з Курська, Орла, Міллєрово, Приморсько-Ахтарська та мису Чауда в окупованому Криму – загалом 176 ударних дронів. Це були "Шахеди", "Гербери" і безпілотники інших типів.
Українська ППО збила/подавила 150 російських БпЛА.
На півночі, півдні, сході та в центрі України працювали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони.
13 ударних дронів влучили на 8 локаціях. Є також падіння уламків на 1 локації.
Зверніть увагу! Повітряні сили написали, що станом на 8:30 атака триває. До того ж з півночі зайшли нові групи ударних БпЛА.
Росія знову атакувала критичну інфраструктуру
Мова про Вінницьку область. Там було знеструмлено частину міста та зупинялися потяги.
В Укрзалізниці заявили, що обстріли спричинили знеструмлення на чотирьох дільницях, зокрема на Миколаївщині та Кіровоградщині.
На ранок 24 вересня затримуються такі потяги:
- №53/54 Одеса-Головна - Дніпро-Головний (+5:09)
- №253/254 Одеса-Головна - Кривий Ріг-Головний (+5:09)
- №7/8 Одеса-Головна - Харків-Пас. (+4:47)
- №147/148 Київ-Пас. - Одеса-Головна (+2:01)
- №127/128 Львів - Запоріжжя-1 (+1:18)
- №31/32 Перемишль - Запоріжжя-1 (+1:17)
- №51/52 Запоріжжя-1 - Одеса-Головна (+1:10)
- №91/92 Одеса-Головна - Краматорськ (+1:02).
Два влучання є на Миколаївщині, про що повідомили в ОВА.
На Харківщині через влучання дрона загинула людина.