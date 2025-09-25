Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

Смотрите также Украинские военные сбили вражеский Су-34

Сколько "Шахедов" сбили ночью 24 сентября?

Атака началась еще вечером 24 сентября. Враг запустил БПЛА из Курска, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска и мыса Чауда в оккупированном Крыму – всего 176 ударных дронов. Это были "Шахеды", "Герберы" и беспилотники других типов.

Украинская ПВО сбила/подавила 150 российских БПЛА.

На севере, юге, востоке и в центре Украины работали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны.

13 ударных дронов попали на 8 локациях. Есть также падение обломков на 1 локации.

Обратите внимание! Воздушные силы написали, что по состоянию на 8:30 атака продолжается. К тому же с севера зашли новые группы ударных БПЛА.

Россия снова атаковала критическую инфраструктуру

Речь о Винницкой области. Там была обесточена часть города и останавливались поезда.

В Укрзализныце заявили, что обстрелы вызвали обесточивание на четырех участках, в частности на Николаевщине и Кировоградщине.

На утро 24 сентября задерживаются такие поезда:

№53/54 Одесса-Главная - Днепр-Главный (+5:09)

№253/254 Одесса-Главная - Кривой Рог-Главный (+5:09)

№7/8 Одесса-Главная - Харьков-Пас. (+4:47)

№147/148 Киев-Пас. - Одесса-Главная (+2:01)

№127/128 Львов - Запорожье-1 (+1:18)

№31/32 Перемышль - Запорожье-1 (+1:17)

№51/52 Запорожье-1 - Одесса-Главная (+1:10)

№91/92 Одесса-Главная - Краматорск (+1:02).

Два попадания есть на Николаевщине, о чем сообщили в ОВА.

На Харьковщине из-за попадания дрона погиб человек.