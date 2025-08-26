Укр Рус
26 августа, 10:04
После ночной атаки россияне снова запустили "Шахеды": какие области под угрозой удара

Юлия Мурина

В ночь на 26 августа оккупанты атаковали Украину "Шахедами" и беспилотниками-имитаторами различных типов. Уже утром террористы снова запустили дроны.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем не пренебрегать правилами безопасности и во время тревоги находиться в укрытии.

Что известно об атаке "Шахедами" днем 26 августа?

09:50, 26 августа

Российский беспилотник на севере Черниговщины курсом на Сумщину.

09:39, 26 августа

Угроза применения баллистического вооружения с востока.

09:30, 26 августа

Скоростные цели на восток Сумщины.

09:29, 26 августа

Активность российской тактической авиации на северо-восточном направлении.

Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

09:25, 26 августа

Вражеские разведывательные дроны вблизи Сум, на востоке и юго-западе Днепропетровщины. Могут быть наводчиками вражеских средств поражения.

Привлечены средства для их сбивания.

09:19, 26 августа

  • Группа БПЛА на севере Запорожской области курсом на Запорожье.
  • БПЛА на востоке Днепропетровщины курсом на Запорожскую область.
  • БПЛА на севере Донецкой области курсом на запад.
08:17, 26 августа

  • Группа ударных БПЛА на Донетчине, курс на Днепропетровщину.
  • Группа БПЛА на Харьковщине, курс западный.
07:31, 26 августа

На Черниговщине российские дроны в южном направлении. Привлечены средства для сбивания.

07:30, 26 августа

На севере Донетчины ударные БПЛА, курс южный.

Сколько "Шахедов" ночью сбила ПВО?

  • В ночь на 26 августа оккупанты атаковали Украину 59 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.
  • Воздушные силы сообщили, что по предварительным данным, по состоянию на 09:00, ПВО сбила/ подавила 47 российских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере и востоке Украины.
  • Зафиксировано попадание 12 беспилотников на 9 локациях.