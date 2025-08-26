Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем не пренебрегать правилами безопасности и во время тревоги находиться в укрытии.

Что известно об атаке "Шахедами" днем 26 августа?

10:17, 26 августа 09:25, 26 августа Вражеские разведывательные дроны вблизи Сум, на востоке и юго-западе Днепропетровщины. Могут быть наводчиками вражеских средств поражения. Привлечены средства для их сбивания. 09:19, 26 августа Группа БПЛА на севере Запорожской области курсом на Запорожье.

БПЛА на востоке Днепропетровщины курсом на Запорожскую область.

БПЛА на севере Донецкой области курсом на запад. 08:17, 26 августа Группа ударных БПЛА на Донетчине, курс на Днепропетровщину.

Группа БПЛА на Харьковщине, курс западный. 07:31, 26 августа На Черниговщине российские дроны в южном направлении. Привлечены средства для сбивания. 07:30, 26 августа На севере Донетчины ударные БПЛА, курс южный.

