Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем не пренебрегать правилами безопасности и во время тревоги находиться в укрытии.
Что известно об атаке "Шахедами" днем 26 августа?
Вражеские разведывательные дроны вблизи Сум, на востоке и юго-западе Днепропетровщины. Могут быть наводчиками вражеских средств поражения. Привлечены средства для их сбивания. На Черниговщине российские дроны в южном направлении. Привлечены средства для сбивания. На севере Донетчины ударные БПЛА, курс южный.
Сколько "Шахедов" ночью сбила ПВО?
- В ночь на 26 августа оккупанты атаковали Украину 59 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.
- Воздушные силы сообщили, что по предварительным данным, по состоянию на 09:00, ПВО сбила/ подавила 47 российских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере и востоке Украины.
- Зафиксировано попадание 12 беспилотников на 9 локациях.