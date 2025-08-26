Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо не нехтувати правилами безпеки й під час тривоги перебувати в укритті.
Що відомо про атаку "Шахедами" вдень 26 серпня?
На Чернігівщині російські дрони в південному напрямку. Залучено засоби для збиття. На півночі Донеччини ударні БпЛА, курс південний.
На Чернігівщині російські дрони в південному напрямку. Залучено засоби для збиття.
На півночі Донеччини ударні БпЛА, курс південний.
Скільки "Шахедів" вночі збила ППО?
- У ніч на 26 серпня окупанти атакували Україну 59 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.
- Повітряні сили повідомили, що за попередніми даними, станом на 09:00, ППО збила/подавила 47 російських БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході України.
- Зафіксовано влучання 12 безпілотників на 9 локаціях.