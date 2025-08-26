Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо не нехтувати правилами безпеки й під час тривоги перебувати в укритті.

Що відомо про атаку "Шахедами" вдень 26 серпня?

09:19, 26 серпня Група БпЛА на півночі Запорізької області курсом на Запоріжжя.

БпЛА на сході Дніпропетровщини курсом на Запорізьку область.

БпЛА на півночі Донеччини курсом на захід. 08:17, 26 серпня Група ударних БпЛА на Донеччині, курс на Дніпропетровщину.

Група БпЛА на Харківщині, курс західний. 07:31, 26 серпня На Чернігівщині російські дрони в південному напрямку. Залучено засоби для збиття. 07:30, 26 серпня На півночі Донеччини ударні БпЛА, курс південний.

