Після нічної атаки росіяни знову запустили "Шахеди": які області під загрозою удару
26 серпня, 10:04
Після нічної атаки росіяни знову запустили "Шахеди": які області під загрозою удару

Юлія Муріна

У ніч на 26 серпня окупанти атакували Україну "Шахедами" та безпілотниками-імітаторами різних типів. Уже вранці терористи знову запустили дрони.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо не нехтувати правилами безпеки й під час тривоги перебувати в укритті.

Що відомо про атаку "Шахедами" вдень 26 серпня?

09:19, 26 серпня

  • Група БпЛА на півночі Запорізької області курсом на Запоріжжя.
  • БпЛА на сході Дніпропетровщини курсом на Запорізьку область.
  • БпЛА на півночі Донеччини курсом на захід.
08:17, 26 серпня

  • Група ударних БпЛА на Донеччині, курс на Дніпропетровщину.
  • Група БпЛА на Харківщині, курс західний.
07:31, 26 серпня

На Чернігівщині російські дрони в південному напрямку. Залучено засоби для збиття.

07:30, 26 серпня

На півночі Донеччини ударні БпЛА, курс південний.

Скільки "Шахедів" вночі збила ППО?

  • У ніч на 26 серпня окупанти атакували Україну 59 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.
  • Повітряні сили повідомили, що за попередніми даними, станом на 09:00, ППО збила/подавила 47 російських БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході України.
  • Зафіксовано влучання 12 безпілотників на 9 локаціях.