Над Украиной летают вражеские дроны: для каких областей существует опасность
Россия начала новую атаку дронами вечером 26 ноября. В ряде областей уже фиксируют пролет вражеских БПЛА.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Где сейчас летят дроны?
БпЛА на западе Запорожья курсом на север. Активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. БПЛА на севере Сумской курсом на Черниговскую области. Через Харьковскую область БПЛА в направлении Днепропетровской области. Полтавщина: группа БПЛА мимо Зенькова курсом на юг. Харьковщина: БПЛА мимо Слобожанского, Краснопавловки, Изюма курсом на восток. Сумщина: новая группы БПЛА мимо Белополья, Терны курсом на юго-запад. Харьковская область: БПЛА курсом на Гуты.
