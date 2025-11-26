Над Україною літають ворожі дрони: для яких областей існує небезпека
Росія розпочала нову атаку дронами увечері 26 листопада. У низці областей вже фіксують проліт ворожих БпЛА.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.
Де зараз летять дрони?
Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. БпЛА на півночі Сумщини курсом на Чернігівщину. Через Харківщину БпЛА у напрямку Дніпропетровської області. Полтавщина: група БпЛА повз Зіньків курсом на південь. Харківщина: БпЛА повз Слобожанське, Краснопавлівку, Ізюм курсом на схід. Сумщина: нова групи БпЛА повз Білопілля, Терни курсом на південний захід. Харківщина: БпЛА курсом на Гути.
