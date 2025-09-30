Враг снова атаковал ударными БПЛА, есть попадания на 6 локациях: как отработала ПВО
- В ночь на 30 сентября Россия атаковала Украину 65 ударными БПЛА типа "Шахед", "Гербера" и другими с разных направлений.
- Противовоздушная оборона сбила 46 беспилотников, однако зафиксировано попадание 19 дронов на 6 локациях.
Российская армия в ночь на 30 сентября снова атаковала Украину беспилотниками типа "Шахед". По вражеским дронам работала ПВО, однако также зафиксировано попадание.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Сколько вражеских дронов сбила ПВО ночью 30 сентября?
В Воздушных силах ВСУ рассказали, что в ночь на 30 сентября (с 21:00 29 сентября) противник атаковал Украину 65 ударными БПЛА типа "Шахед", "Гербера" и беспилотниками других типов с направлений:
- Брянск;
- Орел;
- Курск;
- Миллерово;
- Приморско-Ахтарск в России;
- Чауда – ТОТ Крыма.
Более 40 беспилотников во время атаки были "Шахеды". Воздушное нападение отражали авиация, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 46 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны,
– отметили военные.
Как отработала ПВО ночью 30 сентября / Инфографика Воздушных сил ВСУ
Также зафиксировано попадание 19 ударных БПЛА на 6 локациях и падение сбитых беспилотников (обломков) на 2 локациях.
Воздушные силы также отметили, что вражеская атака продолжается – на севере и востоке обнаружили новые группы ударных БПЛА. Поэтому военные призвали граждан соблюдать меры безопасности.
Что известно о последствиях вражеской атаки по областям?
В Киевской области в результате ночной атаки "Шахедами" в Броварском районе пострадала женщина 1950 года рождения. Также был поврежден жилой частный дом, хозяйственные постройки и автомобиль.
В Сумской ОВА сообщили, что ночью 30 сентября российский дрон прицельно попал в дом семьи в селе Чернетчина Краснопольской общины. В результате атаки погибли супруги и их маленькие сыновья – 6 и 4 лет.
В то же время под обстрел попала и Черниговщина. Там поврежден объект энергетической инфраструктуры, из-за чего более 26 тысяч абонентов в Бобровице и окрестных селах остались без света.