30 сентября, 09:41
Враг снова атаковал ударными БПЛА, есть попадания на 6 локациях: как отработала ПВО

Владислав Кравцов
Основные тезисы
  • В ночь на 30 сентября Россия атаковала Украину 65 ударными БПЛА типа "Шахед", "Гербера" и другими с разных направлений.
  • Противовоздушная оборона сбила 46 беспилотников, однако зафиксировано попадание 19 дронов на 6 локациях.

Российская армия в ночь на 30 сентября снова атаковала Украину беспилотниками типа "Шахед". По вражеским дронам работала ПВО, однако также зафиксировано попадание.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

К теме В Минобороны предупредили об усилении российских ударов по Украине

Сколько вражеских дронов сбила ПВО ночью 30 сентября?

В Воздушных силах ВСУ рассказали, что в ночь на 30 сентября (с 21:00 29 сентября) противник атаковал Украину 65 ударными БПЛА типа "Шахед", "Гербера" и беспилотниками других типов с направлений:

  • Брянск;
  • Орел;
  • Курск;
  • Миллерово;
  • Приморско-Ахтарск в России;
  • Чауда – ТОТ Крыма.

Более 40 беспилотников во время атаки были "Шахеды". Воздушное нападение отражали авиация, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 46 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны, 
– отметили военные.


Как отработала ПВО ночью 30 сентября / Инфографика Воздушных сил ВСУ

Также зафиксировано попадание 19 ударных БПЛА на 6 локациях и падение сбитых беспилотников (обломков) на 2 локациях.

Воздушные силы также отметили, что вражеская атака продолжается – на севере и востоке обнаружили новые группы ударных БПЛА. Поэтому военные призвали граждан соблюдать меры безопасности.

Что известно о последствиях вражеской атаки по областям?

  • В Киевской области в результате ночной атаки "Шахедами" в Броварском районе пострадала женщина 1950 года рождения. Также был поврежден жилой частный дом, хозяйственные постройки и автомобиль.

  • В Сумской ОВА сообщили, что ночью 30 сентября российский дрон прицельно попал в дом семьи в селе Чернетчина Краснопольской общины. В результате атаки погибли супруги и их маленькие сыновья – 6 и 4 лет.

  • В то же время под обстрел попала и Черниговщина. Там поврежден объект энергетической инфраструктуры, из-за чего более 26 тысяч абонентов в Бобровице и окрестных селах остались без света.