Российские оккупанты ночью 7 августа в очередной раз терроризировали регионы Украины. Под прицелом врага оказалась Черниговская область.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на начальника Корюковского РОА Павла Мирошниченко.

Какие последствия атаки БпЛА на Черниговщине?

Ночью около 1:30 7 августа в городе Корюковка, что на Черниговщине зафиксировали попадание российских БпЛА. Предварительно пострадавших нет.

Сейчас на месте работают все соответствующие службы. Последствия попадания уточняются.

Городской голова Ратан Ахмедов сообщил, что после попаданий в городе фиксируют проблемы со связью.

По его словам, восстановление электроснабжения произойдет после локализации последствий.

"Пленка, ОСБ и фиксация повреждений имущества состоятся с 8:00 непосредственно возле поврежденных домов", – написал городской голова Корюковки.

К слову, вражеские дроны ночью 7 августа массированно атаковали Днепр. В результате атаки БпЛА в одном из районов Днепра возник пожар. В домах вблизи места попадания также выбиты окна.