Укр Рус
24 Канал Новости Украины Россия запустила "Шахеды": какие области под угрозой атаки
20 августа, 19:55
5

Россия запустила "Шахеды": какие области под угрозой атаки

Юлия Мурина

В ночь на 21 августа российские военные в очередной раз запустили на Украину ударные дроны. В части областей объявлена воздушная тревога.

Где сейчас российские дроны, в каких областях есть угроза, что известно об атаке "Шахедами" – сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

Что известно об атаке "Шахедами" сегодня?

Где сейчас воздушная тревога: смотрите интерактивную карту

Призываем не пренебрегать правилами безопасности и во время воздушной тревоги находиться в укрытии.

Обратите внимание! Оперативно о воздушной тревоге, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграме.

 

20:25, 20 августа

Новая группа "Шахедов" на Херсонщине в направлении Николаевщины.

20:05, 20 августа

  • Группа ударных дронов на Харьковщине курсом на запад/север.
  • Группа вражеских БПЛА на севере Сумщины курсом на Черниговщину.
19:38, 20 августа

  • Группа ударных БПЛА на Харьковщине курсом на запад.
  • На Черниговщине угроза применения вражеских БПЛА.
18:47, 20 августа

Группы ударных беспилотников в Донецкой и Харьковской областях курсом на запад/север.

18:45, 20 августа

Мониторинговые каналы пишут о пусках "Шахедов" из 5 локаций:

  • Курск,
  • Навля (Брянская область),
  • Орел,
  • Миллерово (Ростовская область),
  • Приморско-Ахтарск (Краснодарский край).

Также отмечают, что зафиксированы подготовительные действия к запуску ударных дронов с Чауды, что в оккупированном Крыму.

Сколько “Шахедов” сбили ночью 20 августа?

  • Заметим, что в ночь на 20 августа Россия также атаковала Украину. Террористы запустили 2 баллистические ракеты "Искандер-М" и 93 ударные дроны типа Shahed и беспилотники-имитаторы различных типов.

  • ПВО сбила или подавила баллистическую ракету, 62 "Шахеда" и дроны-имитаторы на Севере и Востоке Украины.

  • Воздушные силы сообщили о попадании российской ракеты и ударных беспилотников на 20 локациях.