В ночь на 21 августа российские военные в очередной раз запустили на Украину ударные дроны. В части областей объявлена воздушная тревога.

Где сейчас российские дроны, в каких областях есть угроза, что известно об атаке "Шахедами" – сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

Что известно об атаке "Шахедами" сегодня?

Где сейчас воздушная тревога: смотрите интерактивную карту

Призываем не пренебрегать правилами безопасности и во время воздушной тревоги находиться в укрытии.

20:25, 20 августа Новая группа "Шахедов" на Херсонщине в направлении Николаевщины. 20:05, 20 августа Группа ударных дронов на Харьковщине курсом на запад/север.

Группа вражеских БПЛА на севере Сумщины курсом на Черниговщину. 19:38, 20 августа Группа ударных БПЛА на Харьковщине курсом на запад.

На Черниговщине угроза применения вражеских БПЛА. 18:47, 20 августа Группы ударных беспилотников в Донецкой и Харьковской областях курсом на запад/север. 18:45, 20 августа Мониторинговые каналы пишут о пусках "Шахедов" из 5 локаций: Курск,

Навля (Брянская область),

Орел,

Миллерово (Ростовская область),

Приморско-Ахтарск (Краснодарский край). Также отмечают, что зафиксированы подготовительные действия к запуску ударных дронов с Чауды, что в оккупированном Крыму.

Сколько “Шахедов” сбили ночью 20 августа?