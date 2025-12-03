Летело более 100 дронов, под ударом гражданские объекты: в ПС рассказали детали об атаке по Украине

В ночь на 3 декабря захватчики снова терроризировали Украину. В частности, Россия запускала более сотни ударных дронов.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

Что известно об атаке по Украине 3 декабря?

Ночью 3 декабря россияне атаковали 111-ю ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.

Захватчики запускали средства воздушного нападения с направлений:

Курск,

Миллерово,

Приморско-Ахтарск,

Чауда – ТОТ АР Крым.

Указывается, что более 60 из запущенных целей – "Шахеды". По состоянию на утро, силами ПВО сбито/подавлено 83 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на Севере, Юге и Востоке страны.

По данным Воздушных сил, есть попадание 27 ударных БпЛА на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.

Больше всего повреждены объекты гражданской инфраструктуры и частные домохозяйства в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Одесской областях. К сожалению, есть жертвы среди гражданского населения,

– говорится в сообщении.

