Летіло понад 100 дронів, під ударом цивільні об'єкти: в ПС розповіли деталі про атаку по Україні
- Вночі 3 грудня ворог атакував 111-ма ударними БпЛА.
- Внаслідок атаки пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури та приватні домогосподарства в кількох областях.
В ніч на 3 грудня загарбники знову тероризували Україну. Зокрема, Росія запускала понад сотню ударних дронів.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.
Що відомо про атаку по Україні 3 грудня?
Вночі 3 грудня росіяни атакували 111-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів.
Загарбники запускали засоби повітряного нападу із напрямків:
- Курськ,
- Міллерово,
- Приморсько-Ахтарськ,
- Чауда – ТОТ АР Крим.
Вказується, що понад 60 із запущених цілей – "Шахеди". Станом на ранок, силами ППО збито/подавлено 83 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на Півночі, Півдні та Сході країни.
За даними Повітряних сил, є влучання 27 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.
Найбільше пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури та приватні домогосподарства у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Одеській областях. На жаль, є жертви серед цивільного населення,
– ідеться в повідомленні.
Попередня атака: чим били росіяни
У ніч проти 2 грудня російські війська атакували 62 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" та безпілотниками інших типів.
Понад 35 із запущених дронів – "Шахеди". Було збито/подавлено 39 ворожих БпЛА.
Також фіксували влучання 20 ударних БпЛА на 8 локаціях.