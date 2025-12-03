Укр Рус
24 Канал Новини України Летіло понад 100 дронів, пошкоджено цивільні об'єкти: в ПС розповіли деталі про атаку по Україні
3 грудня, 09:07
2

Летіло понад 100 дронів, під ударом цивільні об'єкти: в ПС розповіли деталі про атаку по Україні

Ірина Марціяш
Основні тези
  • Вночі 3 грудня ворог атакував 111-ма ударними БпЛА.
  • Внаслідок атаки пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури та приватні домогосподарства в кількох областях.

В ніч на 3 грудня загарбники знову тероризували Україну. Зокрема, Росія запускала понад сотню ударних дронів.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

Що відомо про атаку по Україні 3 грудня?

Вночі 3 грудня росіяни атакували 111-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів. 

Загарбники запускали засоби повітряного нападу із напрямків: 

  • Курськ,
  • Міллерово,
  • Приморсько-Ахтарськ,
  • Чауда – ТОТ АР Крим.

Вказується, що понад 60 із запущених цілей – "Шахеди". Станом на ранок, силами ППО збито/подавлено 83 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на Півночі, Півдні та Сході країни. 

За даними Повітряних сил, є влучання 27 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації. 

Найбільше пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури та приватні домогосподарства у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Одеській областях. На жаль, є жертви серед цивільного населення, 
– ідеться в повідомленні.

Попередня атака: чим били росіяни

  • У ніч проти 2 грудня російські війська атакували 62 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" та безпілотниками інших типів.

  • Понад 35 із запущених дронів – "Шахеди". Було збито/подавлено 39 ворожих БпЛА.

  • Також фіксували влучання 20 ударних БпЛА на 8 локаціях.