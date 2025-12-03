Летіло понад 100 дронів, під ударом цивільні об'єкти: в ПС розповіли деталі про атаку по Україні

В ніч на 3 грудня загарбники знову тероризували Україну. Зокрема, Росія запускала понад сотню ударних дронів.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

Що відомо про атаку по Україні 3 грудня?

Вночі 3 грудня росіяни атакували 111-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів.

Загарбники запускали засоби повітряного нападу із напрямків:

Курськ,

Міллерово,

Приморсько-Ахтарськ,

Чауда – ТОТ АР Крим.

Вказується, що понад 60 із запущених цілей – "Шахеди". Станом на ранок, силами ППО збито/подавлено 83 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на Півночі, Півдні та Сході країни.

За даними Повітряних сил, є влучання 27 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.

Найбільше пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури та приватні домогосподарства у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Одеській областях. На жаль, є жертви серед цивільного населення,

– ідеться в повідомленні.

