Укр Рус
24 Канал Новости Украины Россия в очередной раз атакует Украину ударными БпЛА: где сейчас есть угроза удара
21 января, 19:47
2

Россия в очередной раз атакует Украину ударными БПЛА: где сейчас есть угроза удара

Диана Подзигун

Вечером 21 января российские войска продолжают наносить удары по украинским городам с применением беспилотников. В ряде регионов объявлена воздушная тревога.

Во время угрозы российского удара находитесь в безопасных местах. О движении вражеских воздушных целей информирует 24 Канал.

Смотрите также Российская ПВО попала в дом: почему Кремль больше не скрывает подобные инциденты

Куда Россия запустила "Шахеды"?

 

Где сейчас звучит воздушная тревога?

 

19:45, 21 января

Ударные БПЛА зафиксированы на Сумщине в районе Боромли и Тростянца. Курс восточный.

19:42, 21 января

Воздушные силы сообщают о движении вражеского БПЛА на север Черниговщины.