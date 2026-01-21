Росія атакує Україну ударними БпЛА: де наразі є загроза удару

21:03, 21 січня

На Миколаївщині повітряна тривога через роботу розвідувального БпЛА противника, який може бути навідником ворожих засобів ураження! Залучено засоби для його збиття.

Також БпЛА на сході Чернігівщини, курс на Сумщину.

БпЛА на Сумщині, поблизу населеного пункту Бромля, курс на північ.

БпЛА на Запоріжжя з північно-східного напрямку.

БпЛА на сході Дніпропетровщини, курс північно-західний.