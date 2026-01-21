Росія атакує Україну ударними БпЛА: де наразі є загроза удару
Ввечері 21 січня російські війська продовжують завдавати ударів по українських містах із застосуванням безпілотників. У низці регіонів оголошено повітряну тривогу.
Під час загрози російського удару перебувайте у безпечних місцях. Про рух ворожих повітряних цілей інформує 24 Канал.
Куди Росія запустила "Шахеди"?
Де наразі звучить повітряна тривога?
На Миколаївщині повітряна тривога через роботу розвідувального БпЛА противника, який може бути навідником ворожих засобів ураження! Залучено засоби для його збиття. Також БпЛА на сході Чернігівщини, курс на Сумщину. БпЛА на Сумщині, поблизу населеного пункту Бромля, курс на північ. БпЛА на Запоріжжя з північно-східного напрямку. БпЛА на сході Дніпропетровщини, курс північно-західний. Ударні БпЛА зафіксовано на Сумщині в районі Боромля та Тростянця. Курс східний. Повітряні сили повідомляють про рух ворожого БпЛА на північ Чернігівщини.
