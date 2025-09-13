Владимир Зеленский заявил, что у Украины есть свои дальнобойные возможности для ударов по врагу. Однако значительной проблемой остается финансирование этого.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Владимира Зеленского во время встречи "Ялтинская европейская стратегия".

К теме Я не считаю, что НАТО провалилось, – Зеленский о российских дронах в Польше

Что сказал Зеленский о дальнобойных возможностях Украины?

Владимир Зеленский отметил, что Украине, чтобы остановить 800 "Шахедов", надо 1 600 интерсепторов, то есть перехватчиков.

Стоимость одного – 3 тысячи евро. А чтобы Россия не хотела завтра стрелять 800 (дронами-камикадзе – 24 Канал), надо зеркально отвечать,

– сказал президент.

Он также отметил, что у Украины есть свои дальнобойные возможности, но у нашей страны не хватает денег.

"Это быстрые решения, которые нужно сегодня делать. Завтра они (россияне – 24 Канал) найдут другое оружие", – подчеркнул Зеленский.

Какие последние дальнобойные удары по России нанесла Украина?