У нас есть свои дальнобойные возможности – не хватает денег, – Зеленский о противодействии врагу
- Зеленский заявил, что Украине нужны 1 600 интерсепторов стоимостью 3 тысячи евро каждый для остановки 800 российских "Шахедов".
- Президент подчеркнул наличие у Украины дальнобойных возможностей, однако отметил нехватку финансирования.
Владимир Зеленский заявил, что у Украины есть свои дальнобойные возможности для ударов по врагу. Однако значительной проблемой остается финансирование этого.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Владимира Зеленского во время встречи "Ялтинская европейская стратегия".
Что сказал Зеленский о дальнобойных возможностях Украины?
Владимир Зеленский отметил, что Украине, чтобы остановить 800 "Шахедов", надо 1 600 интерсепторов, то есть перехватчиков.
Стоимость одного – 3 тысячи евро. А чтобы Россия не хотела завтра стрелять 800 (дронами-камикадзе – 24 Канал), надо зеркально отвечать,
– сказал президент.
Он также отметил, что у Украины есть свои дальнобойные возможности, но у нашей страны не хватает денег.
"Это быстрые решения, которые нужно сегодня делать. Завтра они (россияне – 24 Канал) найдут другое оружие", – подчеркнул Зеленский.
Какие последние дальнобойные удары по России нанесла Украина?
Источники 24 Канала сообщили, что в результате операции ГУР МО 13 сентября был атакован НПЗ "Башнафта-Новойл" в столице Республики Башкортостан городе Уфе. На территории объекта прогремели мощные взрывы и начался масштабный пожар.
Днем ранее дроны СБУ поразили крупнейший российский нефтеналивной порт на Балтийском море – Приморск. Это ключевой хаб для загрузки "теневого флота", с помощью которого Россия обходит международные санкции и продает нефть на внешних рынках.
А в Пензе в результате взрывов 8 сентября была выведена из строя единая система магистральных нефтепроводов. Эти трубы обеспечивали военные объекты врага, россияне же пытались скрыть истинные последствия атаки.