Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Владимира Зеленского во время встречи "Ялтинская европейская стратегия".
Что сказал Зеленский о дальнобойных возможностях Украины?
Владимир Зеленский отметил, что Украине, чтобы остановить 800 "Шахедов", надо 1 600 интерсепторов, то есть перехватчиков.
Стоимость одного – 3 тысячи евро. А чтобы Россия не хотела завтра стрелять 800 (дронами-камикадзе – 24 Канал), надо зеркально отвечать,
– сказал президент.
Он также отметил, что у Украины есть свои дальнобойные возможности, но у нашей страны не хватает денег.
"Это быстрые решения, которые нужно сегодня делать. Завтра они (россияне – 24 Канал) найдут другое оружие", – подчеркнул Зеленский.
Какие последние дальнобойные удары по России нанесла Украина?
Источники 24 Канала сообщили, что в результате операции ГУР МО 13 сентября был атакован НПЗ "Башнафта-Новойл" в столице Республики Башкортостан городе Уфе. На территории объекта прогремели мощные взрывы и начался масштабный пожар.
Днем ранее дроны СБУ поразили крупнейший российский нефтеналивной порт на Балтийском море – Приморск. Это ключевой хаб для загрузки "теневого флота", с помощью которого Россия обходит международные санкции и продает нефть на внешних рынках.
А в Пензе в результате взрывов 8 сентября была выведена из строя единая система магистральных нефтепроводов. Эти трубы обеспечивали военные объекты врага, россияне же пытались скрыть истинные последствия атаки.