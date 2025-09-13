Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Владимира Зеленского во время встречи "Ялтинская европейская стратегия".

К теме Я не считаю, что НАТО провалилось, – Зеленский о российских дронах в Польше

Что сказал Зеленский о дальнобойных возможностях Украины?

Владимир Зеленский отметил, что Украине, чтобы остановить 800 "Шахедов", надо 1 600 интерсепторов, то есть перехватчиков.

Стоимость одного – 3 тысячи евро. А чтобы Россия не хотела завтра стрелять 800 (дронами-камикадзе – 24 Канал), надо зеркально отвечать,

– сказал президент.

Он также отметил, что у Украины есть свои дальнобойные возможности, но у нашей страны не хватает денег.

"Это быстрые решения, которые нужно сегодня делать. Завтра они (россияне – 24 Канал) найдут другое оружие", – подчеркнул Зеленский.

