Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Володимира Зеленського під час зустрічі "Ялтинська європейська стратегія".

Що сказав Зеленський про далекобійні можливості України?

Володимир Зеленський зазначив, що Україні, щоб зупинити 800 "Шахедів", треба 1 600 інтерсепторів, тобто перехоплювачів.

Вартість одного – 3 тисячі євро. А щоб Росія не хотіла завтра стріляти 800 (дронами-камікадзе – 24 Канал), треба дзеркально відповідати,

– сказав президент.

Він також наголосив, що в України є свої далекобійні можливості, але в нашої країни не вистачає грошей.

"Це швидкі рішення, які потрібно сьогодні робити. Завтра вони (росіяни – 24 Канал) знайдуть іншу зброю", – підкреслив Зеленський.

