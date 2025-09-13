Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Володимира Зеленського під час зустрічі "Ялтинська європейська стратегія".
Що сказав Зеленський про далекобійні можливості України?
Володимир Зеленський зазначив, що Україні, щоб зупинити 800 "Шахедів", треба 1 600 інтерсепторів, тобто перехоплювачів.
Вартість одного – 3 тисячі євро. А щоб Росія не хотіла завтра стріляти 800 (дронами-камікадзе – 24 Канал), треба дзеркально відповідати,
– сказав президент.
Він також наголосив, що в України є свої далекобійні можливості, але в нашої країни не вистачає грошей.
"Це швидкі рішення, які потрібно сьогодні робити. Завтра вони (росіяни – 24 Канал) знайдуть іншу зброю", – підкреслив Зеленський.
Які останні далекобійні удари по Росії завдала Україна?
Джерела 24 Каналу повідомили, що внаслідок операції ГУР МО 13 вересня було атаковано НПЗ "Башнафта-Новойл" у столиці Республіки Башкортостан місті Уфі. На території об'єкта пролунали потужні вибухи та розпочалася масштабна пожежа.
Днем раніше дрони СБУ уразили найбільший російський нафтоналивний порт на Балтійському морі – Приморськ. Це ключовий хаб для завантаження "тіньового флоту", з допомогою якого Росія обходить міжнародні санкції та продає нафту на зовнішніх ринках.
А у Пензі внаслідок вибухів 8 вересня було виведено з ладу єдину систему магістральних нафтопроводів. Ці труби забезпечували військові об'єкти ворога, росіяни ж намагалися приховати справжні наслідки атаки.