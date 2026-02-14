Россия снова била по Украине баллистикой и запустила более 100 БплА: как отработала ПВО
Россия продолжает террор мирного населения. В ночь на 14 февраля оккупанты снова запускали вражеские дроны. Противовоздушная оборона работала в разных регионах Украины.
От атаки пострадали несколько регионов. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Сколько сбила ПВО?
В ночь на 14 февраля враг атаковал Украину баллистической ракетой Искандер-М из Курской области, а также 112 ударными БпЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов с направлений:
- Курск,
- Орел,
- Брянск,
- Приморско-Ахтарск,
- ТОТ Донецк,
- ТОТ Гвардейское.
Около 70 из всех дронов – "Шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины,
– говорится в сообщении.
По предварительным данным, по состоянию на 08:30, защитники неба уничтожили 91 вражеский БПЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и беспилотники других типов.
К сожалению, зафиксировано попадание 18 ударных БПЛА в 11 локациях, а также падение сбитых и обломков в 2 локациях.
В Воздушных силах добавили, что атака вражеских БПЛА продолжается, а Силы обороны продолжают отражать воздушный удар.
Что известно о последствиях вражеской атаки?
Российская армия осуществила очередную воздушную атаку на украинские регионы в ночь с 13 на 14 февраля. Несколько областей попали под удар, в частности в городе Новгород-Северский на Черниговщине произошло попадание ударного БПЛА типа "Герань" в здание РГА. В результате она "практически уничтожена".
В результате удара российского дрона по жилому дому в Одессе погибла женщина 1950 года рождения. После попадания дрона вспыхнул пожар, который спасатели оперативно ликвидировали, взрывной волной выбило окна в соседних домах.
Под удар также попала Киевская область. В Вышгородском районе пострадали 2 человека, они госпитализированы. Мужчина имеет множественные осколочные ранения рук, лица и шеи. У женщины закрытый перелом предплечья.