Росія знову била по Україні балістикою та запустила понад 100 БпЛА: як відпрацювала ППО
Росія продовжує терор мирного населення. У ніч на 14 лютого окупанти знову запускали ворожі дрони. Протиповітряна оборона працювала у різних регіонах України.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Дивіться також Серйозний сигнал, – військовий оглядач назвав цікавий нюанс в атаці "Фламінго" по арсеналу ГРАУ
Скільки збила ППО?
У ніч на 14 лютого ворог атакував Україну балістичною ракетою Іскандер-М із Курської області, а також 112 ударними БпЛА типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків:
- Курськ,
- Орел,
- Брянськ,
- Приморсько-Ахтарськ,
- ТОТ Донецьк,
- ТОТ Гвардійське.
Близько 70 із усіх дронів – "Шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України,
– йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, станом на 08:30, оборонці неба знищили 91 ворожий БпЛА типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" та безпілотників інших типів.
На жаль, зафіксовано влучання 18 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих та уламків на 2 локаціях.
У Повітряних силах додали, що атака ворожих БпЛА триває, а Сили оборони продовжують відбиття повітряного удару.
Що відомо про наслідки ворожої атаки?
- Російська армія здійснила чергову повітряну атаку на українські регіони в ніч із 13 на 14 лютого. Кілька областей потрапили під удар, зокрема у місті Новгород-Сіверський на Чернігівщині сталося влучання ударного БпЛА типу "Герань" у будівлю РДА. Унаслідок цього вона "практично знищена".
- Унаслідок удару російського дрона по житловому будинку в Одесі загинула жінка 1950 року народження. Після влучання дрона спалахнула пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували, вибуховою хвилею вибило вікна у сусідніх будинках.
- Під удар також потрапила Київщина. У Вишгородському районі постраждали 2 людей, вони госпіталізовані.