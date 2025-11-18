Попадания на 15 локациях: россияне терроризировали Украину более 110 БпЛА

В ночь на 18 ноября российские военные запустили по Украине 114 беспилотников. Кроме того, враг использовал баллистические ракеты для террора гражданского населения.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Как отработала ПВО ночью 18 ноября?

Российские оккупанты использовали 4 баллистические ракеты Искандер-М из Ростовской и Воронежской областей и 114 ударных дронов типа "Шахед", Гербера и беспилотниками других типов по направлениям:

Курск,

Орел,

Миллерово,

Приморско-Ахтарск,

Чауда.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбит/подавлен 101 вражеский БпЛА типа "Шахед", Гербера и дроны других типов на севере, юге и востоке страны. Около 70 дронов, которые запустил враг – "Шахеды".

В то же время зафиксировано попадание 4 ракет и 13 ударных БпЛА на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях.

Сбитые цели ночью 18 ноября / Фото Воздушных сил ВСУ