Влучання на 15 локаціях: росіяни тероризували Україну понад 110 БпЛА та балістикою

У ніч проти 18 листопада російські військові запустили по Україні 114 безпілотників. Крім того, ворог використав балістичні ракети для терору цивільного населення.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Дивіться також В Україні з'явиться система, що може закрити небо від "Шахедів" і КАБів: це схоже на літаюче мінне поле

Як відпрацювала ППО уночі 18 листопада?

Російські окупанти використали 4 балістичні ракети Іскандер-М із Ростовської та Воронезької областей та 114 ударних дронів типу "Шахед", "Гербера" та безпілотниками інших типів з напрямків:

Курськ,

Орел,

Міллєрово,

Приморсько-Ахтарськ,

Чауда.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 101 ворожий БпЛА типу "Шахед", "Гербера" та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни. Близько 70 дронів, які запустив ворог – "Шахеди".

Водночас зафіксовано влучання 4 ракет і 13 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

Збиті цілі уночі 18 листопада / Фото Повітряних сил ЗСУ

Які наслідки нічного обстрілу?