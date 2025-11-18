Влучання на 15 локаціях: росіяни тероризували Україну понад 110 БпЛА та балістикою
- Російські війська запустили 114 безпілотників і 4 балістичні ракети по Україні в ніч проти 18 листопада.
- Сили ППО збили 101 безпілотник, але було зафіксовано влучання 4 ракет і 13 дронів на 15 локаціях.
У ніч проти 18 листопада російські військові запустили по Україні 114 безпілотників. Крім того, ворог використав балістичні ракети для терору цивільного населення.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Як відпрацювала ППО уночі 18 листопада?
Російські окупанти використали 4 балістичні ракети Іскандер-М із Ростовської та Воронезької областей та 114 ударних дронів типу "Шахед", "Гербера" та безпілотниками інших типів з напрямків:
- Курськ,
- Орел,
- Міллєрово,
- Приморсько-Ахтарськ,
- Чауда.
За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 101 ворожий БпЛА типу "Шахед", "Гербера" та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни. Близько 70 дронів, які запустив ворог – "Шахеди".
Водночас зафіксовано влучання 4 ракет і 13 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.
Які наслідки нічного обстрілу?
Окупанти масовано атакували Дніпро. Унаслідок обстрілу виникло кілька пожеж, постраждали двоє людей, було пошкоджено інфраструктуру та частково знеструмлено регіон.
Оборонці збили 33 дрони на Дніпропетровщині, а обстріли пошкодили транспортні підприємства, багатоквартирні будинки, вокзал та приміське депо, що обслуговує пасажирські електропоїзди.
Також ворог ударив по Харківщині. Постраждало 9 людей. Відомо, що 7 з них доставили до лікарні з вибуховими травмами. Ще 2 людей зазнали гострої реакції на стрес. Раніше вказувалося, що серед постраждалих є 16-річний хлопець.