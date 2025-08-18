Россия ночью атаковала пригород Одессы: вспыхнул объект топливно-энергетической инфраструктуры
- Ночью 18 августа Россия атаковала Одесскую область беспилотниками, что повлекло пожар на объекте топливно-энергетической инфраструктуры и двухэтажном здании.
- По предварительной информации, погибших и пострадавших в результате атаки нет.
В ночь на 18 августа российские войска в очередной раз атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Под ударом оказался, в частности, объект топливно-энергетической инфраструктуры.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Одесской ОГА Олега Кипера.
Читайте также Россия атакует Украину "Шахедами": в каких областях сейчас существует опасность
Какие последствия атаки в Одесской области?
Олег Кипер сообщил, что несмотря на активную работу сил ПВО, в Одесском районе есть последствия удара российских беспилотников.
В частности, в пригороде Одессы возникло возгорание объекта топливно-энергетической инфраструктуры и двухэтажного здания.
Наши спасатели оперативно ликвидировали мощный пожар. К тушению привлекался пожарный поезд Укрзализныци,
– написал глава ОВА.
По предварительной информации, погибших и пострадавших в результате атаки нет. Сейчас правоохранители документируют очередное преступление россиян против гражданского населения Одесской области.
Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также о последствиях российских атак читайте в телеграм-канале 24 Канала.
Россия атаковала беспилотниками ряд регионов
- Ночью 18 августа российские дроны атаковали Индустриальный район Харькова. Один из ударов пришелся по многоэтажному жилому дому. В результате попадания там вспыхнул пожар в двух подъездах: в одном горят этажи со второго по четвертый, в другом горит последний этаж.
- В результате удара по Харькову есть четверо погибших, среди которых – двое детей. Также сообщается о по меньшей мере 18 пострадавших.
- Этой ночью беспилотники также атаковали Сумы – в городе слышали по меньшей мере 4 взрыва. Позже стало известно, что враг прицельно ударил по гражданской инфраструктуре. В результате попаданий в Сумах возник пожар, в городе горит нежилое здание. По предварительной информации, жертв в результате атаки нет.