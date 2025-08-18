В ночь на 18 августа российские войска в очередной раз атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Под ударом оказался, в частности, объект топливно-энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Одесской ОГА Олега Кипера.

Какие последствия атаки в Одесской области?

Олег Кипер сообщил, что несмотря на активную работу сил ПВО, в Одесском районе есть последствия удара российских беспилотников.

В частности, в пригороде Одессы возникло возгорание объекта топливно-энергетической инфраструктуры и двухэтажного здания.

Наши спасатели оперативно ликвидировали мощный пожар. К тушению привлекался пожарный поезд Укрзализныци,

– написал глава ОВА.

По предварительной информации, погибших и пострадавших в результате атаки нет. Сейчас правоохранители документируют очередное преступление россиян против гражданского населения Одесской области.

Последствия ночного обстрела пригорода Одессы / Фото: ГСЧС Одесской области

