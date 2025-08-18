Росія вночі атакувала передмістя Одеси: спалахнув об'єкт паливно-енергетичної інфраструктури
- Вночі 18 серпня Росія атакувала Одеську область безпілотниками, що спричинило пожежу на об'єкті паливно-енергетичної інфраструктури та двоповерховій будівлі.
- За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих внаслідок атаки немає.
В ніч на 18 серпня російські війська вкотре атакували Одеську область ударними безпілотниками. Під ударом опинився, зокрема, об'єкт паливно-енергетичної інфраструктури.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.
Які наслідки атаки на Одещині?
Олег Кіпер повідомив, що попри активну роботу сил ППО, в Одеському районі є наслідки удару російських безпілотників.
Зокрема, у передмісті Одеси виникло загоряння об'єкта паливно-енергетичної інфраструктури та двоповерхової будівлі.
Наші рятувальники оперативно ліквідували потужну пожежу. До гасіння залучався пожежний потяг Укрзалізниці,
– написав очільник ОВА.
За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих внаслідок атаки немає. Наразі правоохоронці документують черговий злочин росіян проти цивільного населення Одещини.
Росія атакувала безпілотниками низку регіонів
- Вночі 18 серпня російські дрони атакували Індустріальний район Харкова. Один з ударів прийшовся по багатоповерховому житловому будинку. Внаслідок влучання там спалахнула пожежа у двох підʼїздах: в одному горять поверхи з другого по четвертий, в іншому палає останній поверх.
- Внаслідок удару по Харкову є четверо загиблих, серед яких – двоє дітей. Також повідомляється про щонайменше 18 постраждалих.
- Цієї ночі безпілотники також атакували Суми – у місті чули щонайменше 4 вибухи. Пізніше стало відомо, що ворог прицільно вдарив по цивільній інфраструктурі. Внаслідок влучань у Сумах виникла пожежа, у місті горить нежитлова будівля. За попередньою інформацією, жертв внаслідок атаки немає.