В ніч на 18 серпня російські війська вкотре атакували Одеську область ударними безпілотниками. Під ударом опинився, зокрема, об'єкт паливно-енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

Читайте також Росія атакує Україну "Шахедами": в яких областях зараз існує небезпека

Які наслідки атаки на Одещині?

Олег Кіпер повідомив, що попри активну роботу сил ППО, в Одеському районі є наслідки удару російських безпілотників.

Зокрема, у передмісті Одеси виникло загоряння об'єкта паливно-енергетичної інфраструктури та двоповерхової будівлі.

Наші рятувальники оперативно ліквідували потужну пожежу. До гасіння залучався пожежний потяг Укрзалізниці,

– написав очільник ОВА.

За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих внаслідок атаки немає. Наразі правоохоронці документують черговий злочин росіян проти цивільного населення Одещини.

Наслідки нічного обстрілу передмістя Одеси / Фото: ДСНС Одещини

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.

Росія атакувала безпілотниками низку регіонів