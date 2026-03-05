"Шахеды" снова летят на Украину с разных направлений: где есть опасность удара
Оккупанты и в дальнейшем терроризируют украинские города ударными дронами. С вечера 5 марта российские дроны летят с нескольких направлений.
О том, куда движутся дроны и где сохраняется вероятность атаки, сообщают в Воздушных силах ВСУ.
Куда летят "Шахеды"?
Из-за угрозы вражеских БпЛА областями Украины распространяется воздушная тревога. Призываем вас не пренебрегать собственной безопасностью и находиться в укрытии в случае объявления опасности в вашем регионе.
Где тревога: смотрите интерактивную онлайн-карту
БпЛА в акватории Черного моря в направлении Белгород-Днестровского района Одесской области. БпЛА на Сумщине в направлении Кирилловки.
