"Шахеды" снова летят на Украину с разных направлений: где есть опасность удара
5 марта, 20:59
2

"Шахеды" снова летят на Украину с разных направлений: где есть опасность удара

Татьяна Бабич

Оккупанты и в дальнейшем терроризируют украинские города ударными дронами. С вечера 5 марта российские дроны летят с нескольких направлений.

О том, куда движутся дроны и где сохраняется вероятность атаки, сообщают в Воздушных силах ВСУ.

Интересно Украина получила запрос от США на поддержку в защите от "Шахедов" на Ближнем Востоке

Куда летят "Шахеды"?

Из-за угрозы вражеских БпЛА областями Украины распространяется воздушная тревога. Призываем вас не пренебрегать собственной безопасностью и находиться в укрытии в случае объявления опасности в вашем регионе.

Где тревога: смотрите интерактивную онлайн-карту

 

20:41, 05 марта

БпЛА в акватории Черного моря в направлении Белгород-Днестровского района Одесской области.

19:00, 05 марта

БпЛА на Сумщине в направлении Кирилловки.