"Шахеди" знову летять на Україну з різних напрямків: де є небезпека удару
Окупанти й надалі тероризують українські міста ударними дронами. Звечора 5 березня російські дрони летять з кількох напрямків.
Про те, куди рухаються дрони й де зберігається ймовірність атаки, повідомляють у Повітряних силах ЗСУ.
Цікаво Україна отримала запит від США на підтримку в захисті від "Шахедів" на Близькому Сході
Куди летять "Шахеди"?
Через загрозу ворожих БпЛА областями України шириться повітряна тривога. Закликаємо вас не нехувати власною безпекою та перебувати в укритті в разі оголошення небезпеки у вашому регіоні.
Де тривога: дивіться інтерактивну онлайн-карту
БпЛА в акваторії Чорного моря в напрямку Білгород-Дністровського району Одещини.
БпЛА на Сумщині в напрямку Кирилівки.