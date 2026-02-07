7 февраля, 22:02
"Шахеды" уже над Украиной: для каких областей есть угроза удара
Вечером 7 февраля Россия начала "традиционный" запуск ударных дронов по Украине. В нескольких областях объявили воздушную тревогу.
Враг снова начал атаку Украины беспилотниками после того, как ночью нанес массированный комбинированный удар по энергообъектам, передает 24 Канал.
Для каких областей есть угроза с воздуха?
Где объявили тревогу: смотрите на карте
22:25, 07 февраля
группа БпЛА на Сумщине, курсом на Полтавщину.
21:49, 07 февраля
21:08, 07 февраля
БпЛА на юге Сумщины, курсом на Полтавщину.
20:34, 07 февраля
- Сумщина – группа БпЛА на севере – курсом на Черниговщину.
- Днепропетровщина – группа БпЛА в районе населенных пунктов Славгород, Письменное.