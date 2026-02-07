Укр Рус
Нові "Шахеди" вже над Україною: для яких областей є загроза удару
7 февраля, 22:02
2

"Шахеды" уже над Украиной: для каких областей есть угроза удара

Анастасия Колесникова

Вечером 7 февраля Россия начала "традиционный" запуск ударных дронов по Украине. В нескольких областях объявили воздушную тревогу.

Враг снова начал атаку Украины беспилотниками после того, как ночью нанес массированный комбинированный удар по энергообъектам, передает 24 Канал.

Для каких областей есть угроза с воздуха?

Где объявили тревогу: смотрите на карте

 

 

22:25, 07 февраля

группа БпЛА на Сумщине, курсом на Полтавщину.

21:49, 07 февраля

21:08, 07 февраля

БпЛА на юге Сумщины, курсом на Полтавщину.

20:34, 07 февраля

  • Сумщина – группа БпЛА на севере – курсом на Черниговщину.
  • Днепропетровщина – группа БпЛА в районе населенных пунктов Славгород, Письменное.

 