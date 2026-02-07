"Шахеды" уже над Украиной: для каких областей есть угроза удара

Вечером 7 февраля Россия начала "традиционный" запуск ударных дронов по Украине. В нескольких областях объявили воздушную тревогу.

Враг снова начал атаку Украины беспилотниками после того, как ночью нанес массированный комбинированный удар по энергообъектам, передает 24 Канал. Смотрите также Угрозы постоянно растут: военный ответил, как ВСУ могут сломать армию России Для каких областей есть угроза с воздуха? Где объявили тревогу: смотрите на карте 22:25, 07 февраля группа БпЛА на Сумщине, курсом на Полтавщину. 21:49, 07 февраля 21:08, 07 февраля БпЛА на юге Сумщины, курсом на Полтавщину. 20:34, 07 февраля Сумщина – группа БпЛА на севере – курсом на Черниговщину.

Днепропетровщина – группа БпЛА в районе населенных пунктов Славгород, Письменное.