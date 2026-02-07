7 лютого, 22:02
"Шахеди" вже над Україною: для яких областей є загроза удару
Увечері 7 лютого Росія розпочала "традиційний" запуск ударних дронів по Україні. У кількох областях оголосили повітряну тривогу.
Ворог знову розпочав атаку України безпілотниками після того, як уночі завдав масованого комбінованого удару по енергооб'єктах, передає 24 Канал.
Для яких областей є загроза з повітря?
Де оголосили тривогу: дивіться на карті
21:49, 07 лютого
Група БпЛА на північ Полтавщини з Сумщини.
21:08, 07 лютого
БпЛА на півдні Сумщини, курсом на Полтавщину.
20:34, 07 лютого
- Сумщина – група БпЛА на півночі – курсом на Чернігівщину.
- Дніпропетровщина – група БпЛА в районі населених пунктів Славгород, Письменне.