Укр Рус
24 Канал Новини України "Шахеди" вже над Україною: для яких областей є загроза удару
7 лютого, 22:02
2

"Шахеди" вже над Україною: для яких областей є загроза удару

Анастасія Колеснікова

Увечері 7 лютого Росія розпочала "традиційний" запуск ударних дронів по Україні. У кількох областях оголосили повітряну тривогу.

Ворог знову розпочав атаку України безпілотниками після того, як уночі завдав масованого комбінованого удару по енергооб'єктах, передає 24 Канал.

Дивіться також Загрози постійно зростають: військовий відповів, як ЗСУ можуть зламати армію Росії 

Для яких областей є загроза з повітря?

Де оголосили тривогу: дивіться на карті

 

 

21:49, 07 лютого

Група БпЛА на північ Полтавщини з Сумщини.

21:08, 07 лютого

БпЛА на півдні Сумщини, курсом на Полтавщину.

20:34, 07 лютого

  • Сумщина – група БпЛА на півночі – курсом на Чернігівщину.
  • Дніпропетровщина – група БпЛА в районі населених пунктів Славгород, Письменне.

 