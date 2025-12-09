Укр Рус
9 декабря, 23:37
Россияне снова терроризируют дронами: какие регионы под атакой

Тимур Еремьянц

Вечером 9 декабря российские военные начали очередной обстрел Украины. Беспилотники врага зафиксировали в разных регионах.

О вражеской атаке рассказывает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Что известно о российской атаке?

 

 

 

23:47, 09 декабря

Одесская область: БпЛА курсом на Ананьев.

Группы БпЛА маневрируют вблизи Тендровской косы.

22:57, 09 декабря

Группы БпЛА вдоль границы Николаевщины и Одесской области, курс северный.

22:40, 09 декабря

БпЛА с Черного моря в Одесскую (Южное) и Николаевскую области (в сторону Березанки).

22:27, 09 декабря

Группы БпЛА с Херсонщины в акваторию Черного моря.

21:29, 09 декабря

Несколько групп ударных БпЛА через Херсонщину в сторону Николаевщины.

21:05, 09 декабря

Группы БпЛА с Харьковщины в направлении Павлограда и Днепра.