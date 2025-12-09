Россияне снова терроризируют дронами: какие регионы под атакой

Вечером 9 декабря российские военные начали очередной обстрел Украины. Беспилотники врага зафиксировали в разных регионах.

О вражеской атаке рассказывает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Смотрите также Все же есть попадания на 9 локациях: как отработала ПВО по "Шахедам" ночью

Что известно о российской атаке?