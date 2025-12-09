Росіяни знову тероризують дронами: які регіони під атакою
Увечері 9 грудня російські військові розпочали черговий обстріл України. Безпілотники ворога зафіксували у різних регіонах.
Про ворожу атаку розповідає 24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Що відомо про російську атаку?
Нові групи БпЛА курсом на Одесу/Чорноморське. Одещина: БпЛА курсом на Ананьїв. Групи БпЛА маневрують поблизу Тендрівської коси. Групи БпЛА вздовж межі Миколаївщини та Одещини, курс північний. БпЛА із Чорного моря на Одещину (Південне) та Миколаївщину ( у бік Березанки). Групи БпЛА із Херсонщини в акваторію Чорного моря. Декілька груп ударних БпЛА через Херсонщину у бік Миколаївщини. Групи БпЛА із Харківщини у напрямку Павлограда та Дніпра.
