Росіяни знову тероризують дронами: які регіони під атакою
9 грудня, 23:37
Росіяни знову тероризують дронами: які регіони під атакою

Тимур Єремьянц

Увечері 9 грудня російські військові розпочали черговий обстріл України. Безпілотники ворога зафіксували у різних регіонах.

Про ворожу атаку розповідає 24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Що відомо про російську атаку?

 

 

 

00:20, 10 грудня

Нові групи БпЛА курсом на Одесу/Чорноморське.

23:47, 09 грудня

Одещина: БпЛА курсом на Ананьїв.

Групи БпЛА маневрують поблизу Тендрівської коси.

22:57, 09 грудня

Групи БпЛА вздовж межі Миколаївщини та Одещини, курс північний.

22:40, 09 грудня

БпЛА із Чорного моря на Одещину (Південне) та Миколаївщину ( у бік Березанки).

22:27, 09 грудня

Групи БпЛА із Херсонщини в акваторію Чорного моря.

21:29, 09 грудня

Декілька груп ударних БпЛА через Херсонщину у бік Миколаївщини.

21:05, 09 грудня

Групи БпЛА із Харківщини у напрямку Павлограда та Дніпра.