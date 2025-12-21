Россия в очередной раз терроризирует Украину "Шахедами": где есть угроза ударов
Вечером 21 декабря Россия снова запустила по Украине ударные беспилотники. В некоторых областях могут объявить воздушную тревогу из-за угрозы ударов вражеских "Шахедов".
Какие области могут атаковать дроны и куда они направляются, сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ. В случае объявления тревоги в вашем регионе призываем как можно быстрее пройти в укрытие.
Какие регионы под угрозой атаки?
Где сейчас звучит тревога: смотрите на карте
БпЛА из Черного моря курсом на Южное. Группа БпЛА с юга на север Донетчины. БПЛА на Черноморское. БпЛА на Затоку с Запада. БпЛА с Юга курсом на Белгород-Днестровский.
