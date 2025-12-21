Укр Рус
21 декабря, 19:19
Россия в очередной раз терроризирует Украину "Шахедами": где есть угроза ударов

Дария Черныш

Вечером 21 декабря Россия снова запустила по Украине ударные беспилотники. В некоторых областях могут объявить воздушную тревогу из-за угрозы ударов вражеских "Шахедов".

Какие области могут атаковать дроны и куда они направляются, сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ. В случае объявления тревоги в вашем регионе призываем как можно быстрее пройти в укрытие.

Какие регионы под угрозой атаки?

Где сейчас звучит тревога: смотрите на карте

 

20:08, 21 декабря

БпЛА из Черного моря курсом на Южное.

19:39, 21 декабря

Группа БпЛА с юга на север Донетчины.

18:01, 21 декабря

БПЛА на Черноморское.

17:35, 21 декабря

БпЛА на Затоку с Запада.

17:27, 21 декабря

БпЛА с Юга курсом на Белгород-Днестровский.