Росія вкотре тероризує Україну "Шахедами": де є загроза ударів

Звечора 21 грудня Росія знову запустила по Україні ударні безпілотники. У деяких областях можуть оголосити повітряну тривогу через загрозу ударів ворожих "Шахедів".

Які області можуть атакувати дрони та куди вони прямують, повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ. У разі оголошення тривоги у вашому регіоні закликаємо якнайшвидше пройти в укриття.

Які регіони під загрозою атаки?

Де зараз лунає тривога: дивіться на карті