Росія вкотре тероризує Україну "Шахедами": де є загроза ударів
Звечора 21 грудня Росія знову запустила по Україні ударні безпілотники. У деяких областях можуть оголосити повітряну тривогу через загрозу ударів ворожих "Шахедів".
Які області можуть атакувати дрони та куди вони прямують, повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ. У разі оголошення тривоги у вашому регіоні закликаємо якнайшвидше пройти в укриття.
Дивіться також Несуть до 9 кілограмів вибухівки: експерт окреслив, як "Шахеди" можуть загрожувати Європі
Які регіони під загрозою атаки?
Де зараз лунає тривога: дивіться на карті
БпЛА на Чорноморське. БпЛА на Затоку із Заходу. БпЛА з Півдня курсом на Білгород-Дністровський.
