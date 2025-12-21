Какие области могут атаковать дроны и куда они направляются, сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ. В случае объявления тревоги в вашем регионе призываем как можно быстрее пройти в укрытие.
Какие регионы под угрозой атаки?
Где сейчас звучит тревога: смотрите на карте
БПЛА на Черноморское. БпЛА на Затоку с Запада. БпЛА с Юга курсом на Белгород-Днестровский.18:01, 21 декабря17:35, 21 декабря17:27, 21 декабря
БПЛА на Черноморское.
БпЛА на Затоку с Запада.
БпЛА с Юга курсом на Белгород-Днестровский.