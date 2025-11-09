Десятки дронов снова терроризировали Украину: как отработали силы ПВО

Вечером 8 ноября Россия снова запускала по Украине ударные дроны. Благодаря украинским силам ПВО удалось обезвредить 34 вражеских беспилотника.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Какие результаты работы ПВО?

Украинские города оказались под очередной атакой России. Всего ночью 9 ноября враг запустил по Украине 69 ударных БПЛА. Среди них дроны типа Shahed, "Гербера" и другие. Среди всех целей около 50 были именно "Шахеды".

Предварительно, по состоянию на 09:00, противовоздушная оборона сбила или подавила 34 вражеских БПЛА на севере и востоке страны.

Беспилотники летели из нескольких направлений страны-агрессора: Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск.

Атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины. Однако есть и попадания.

Зафиксировано попадание 32 ударных БПЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации,

– добавили военные.

По состоянию на утро атака продолжается, ведь несколько вражеских дронов до сих пор находятся в небе над Украиной.

Какие регионы были под атакой?