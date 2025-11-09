Десятки дронів знову тероризували Україну: як відпрацювали сили ППО

Звечора 8 листопада Росія знову запускала по Україні ударні дрони. Завдяки українським силам ППО вдалось знешкодити 34 ворожі безпілотники.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Які результати роботи ППО?

Українські міста опинилася під черговою атакою Росії. Загалом вночі 9 листопада ворог запустив по Україні 69 ударних БпЛА. Серед них дрони типу Shahed, "Гербера" та інші. Серед усіх цілей близько 50 були саме "Шахеди".

Попередньо, станом на 09:00, протиповітряна оборона збила або подавила 34 ворожі БпЛА на півночі та сході країни.

Безпілотники летіли із кількох напрямків країни-агресорки: Курськ, Міллєрово, Орел, Приморсько-Ахтарськ.

Атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Проте є й влучання.

Зафіксовано влучання 32 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації,

– додали військові.

Станом на ранок атака продовжується, адже кілька ворожих дронів досі перебувають у небі над Україною.

Які регіони були під атакою?