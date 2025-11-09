Десятки дронів знову тероризували Україну: як відпрацювали сили ППО
- Звечора 8 листопада Росія запустила по Україні 69 ударних безпілотників, серед яких 50 були дрони типу Shahed.
- Силами ППО України було знешкоджено 34 ворожі безпілотники, але є влучання на 9 локаціях.
Звечора 8 листопада Росія знову запускала по Україні ударні дрони. Завдяки українським силам ППО вдалось знешкодити 34 ворожі безпілотники.
Про це інформує 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Дивіться також Росіяни тероризували приватні будинки на Одещині: які наслідки атаки
Які результати роботи ППО?
Українські міста опинилася під черговою атакою Росії. Загалом вночі 9 листопада ворог запустив по Україні 69 ударних БпЛА. Серед них дрони типу Shahed, "Гербера" та інші. Серед усіх цілей близько 50 були саме "Шахеди".
Попередньо, станом на 09:00, протиповітряна оборона збила або подавила 34 ворожі БпЛА на півночі та сході країни.
Безпілотники летіли із кількох напрямків країни-агресорки: Курськ, Міллєрово, Орел, Приморсько-Ахтарськ.
Атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Проте є й влучання.
Зафіксовано влучання 32 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації,
– додали військові.
Станом на ранок атака продовжується, адже кілька ворожих дронів досі перебувають у небі над Україною.
Які регіони були під атакою?
9 листопада російські війська обстріляли Одещину. Уламки пошкодили житлові будинки, гараж, дахи двох осель і газову трубу. Загоряння загасили вогнеборці.
Вибухи ввечері 8 листопада чули в Одеській області та на Запоріжжі.
У Дніпрі минулої атаки загинули люди, постраждали ще 13, серед травмованих є діти. Кілька квартир зруйновано.