Россияне атаковали Славянск в Донецкой области: погибли люди, есть разрушения

Днем 30 октября россияне нанесли циничный удар из РСЗО по Донецкой области. Под огонь оккупантов попал Славянск.

Враг обстрелял город дважды. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Славянскую городскую военную администрацию.

Что известно об атаке на Славянск?

Как сообщил глава Славянской ГВА Вадим Лях, около 10:00 30 октября россияне нанесли по Славянску два удара. Враг обстрелял город из реактивной системы залпового огня.

Под атаку попали две улицы в микрорайоне Лесной. Известно, что в результате обстрела погибли три человека. Также повреждена инфраструктура.

Повреждены многоэтажки, частные дома, котельная, машины,

– сказал Лях.

Последние обстрелы Донецкой области: какие последствия?