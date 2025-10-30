Росіяни атакували Слов'янськ на Донеччині: загинули люди, є руйнування
- 30 жовтня росіяни здійснили два удари по Слов'янську з реактивної системи залпового вогню, внаслідок чого загинули люди.
- Обстріл пошкодив багатоповерхівки, приватні будинки, котельню та автівки у мікрорайоні Лісний.
Удень 30 жовтня росіяни завдали цинічного удару з РСЗВ по Донеччині. Під вогонь окупантів потрапив Слов'янськ.
Ворог обстріляв місто двічі. Про це пише 24 Канал з посиланням на Слов'янську міську військову адміністрацію.
Що відомо про атаку на Слов'янськ?
Як повідомив очільник Слов'янської МВА Вадим Лях, близько 10:00 30 жовтня росіяни завдали по Слов'янську два удари. Ворог обстріляв місто з реактивної системи залпового вогню.
Під атаку потрапили дві вулиці у мікрорайоні Лісний. Відомо, що внаслідок обстрілу загинуло троє людей. Також пошкоджено інфраструктуру.
Пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки, котельня, автівки,
– сказав Лях.
Останні обстріли Донеччини: які наслідки?
Також 30 жовтня Росія вдарила "Іскандером" по одному з районів Краматорська. Влучання сталось по відкритій місцевості. Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки.
23 жовтня у Краматорську російський дрон вбив журналістів Олену Губанову та Євгена Кармазіна. Спецкореспондент Олександр Количев зазнав поранень і був госпіталізований.
Російські війська вдарили по енергетичній інфраструктурі на Донеччині, після чого область 12 жовтня залишилася без світла.