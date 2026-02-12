Группы "Шахедов" снова терроризируют Украину: где есть угроза атаки
Россия со вчерашнего дня 12 февраля снова запускает по Украине ударные беспилотники после массированной атаки. Воздушная тревога распространяется по областям из-за угрозы обстрела.
В каком направлении движутся вражеские БпЛА, в каких регионах раздаются взрывы и где есть угроза ударов – пишет 24 Канал.
Куда летят российские "Шахеды"?
Где объявили воздушную тревогу: смотрите на карте
Обновления по движению дронов