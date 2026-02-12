Укр Рус
24 Канал Новини України Групи "Шахедів" знову тероризують Україну: де є загроза атаки
12 лютого, 19:07
3
Оновлено - 19:11, 12 лютого

Групи "Шахедів" знову тероризують Україну: де є загроза атаки

Дарія Черниш

Росія звечора 12 лютого знову запускає по Україні ударні безпілотники після масованої атаки. Повітряна тривога шириться областями через загрозу обстрілу.

В якому напрямку рухаються ворожі БпЛА, у яких регіонах лунають вибухи та де є загроза ударів – пише 24 Канал.

Дивіться також Українські АЕС відновили потужність на понад 90% після обстрілів

Куди летять російські "Шахеди"?

Де оголосили повітряну тривогу: дивіться на карті

 

19:11, 12 лютого

  • БпЛА на межі Кіровоградщини та Черкащини, курс західний,
  • на півночі Київщини, курс західний,
  • на межі Харківщини та Дніпропетровщини, курс західний.
18:30, 12 лютого

Оновлення щодо руху дронів

  • БпЛА в центральній частині Чернігівщини, курс південно-західний,
  • в Кропивницькому районі Кіровоградщини, курс північно-західний,
  • в Павлоградському районі Дніпропетровщини, курс західний.
18:03, 12 лютого

  • Повітряні сили ЗСУ повідомили, про рух БпЛА на межі Херсонщини та Миколаївщини, курс північний,
  • на межі Харківщини та Дніпропетровщини, курс західний,
  • повз населений пункт Березна на Чернігівщині, курс південно-західний.