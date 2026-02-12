Групи "Шахедів" знову тероризують Україну: де є загроза атаки

Росія звечора 12 лютого знову запускає по Україні ударні безпілотники після масованої атаки. Повітряна тривога шириться областями через загрозу обстрілу.

В якому напрямку рухаються ворожі БпЛА, у яких регіонах лунають вибухи та де є загроза ударів – пише 24 Канал.

Дивіться також Українські АЕС відновили потужність на понад 90% після обстрілів

Куди летять російські "Шахеди"?

Де оголосили повітряну тривогу: дивіться на карті