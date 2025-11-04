Россия атаковала Украину 130 БПЛА, "Искандером" и 6 ракетами С-300: сколько целей сбила ПВО

Российская армия в ночь на 4 ноября снова атаковала Украину своими ударными дронами типа "Шахед". В результате этого зафиксировано попадание на 14 локациях на территории нашего государства.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

К теме Россияне снова запустили "Шахеды" и атаковали баллистикой: какие области под угрозой атаки

Как отработала ПВО ночью 4 ноября?

В ночь на 04 ноября (с 20:00 03 ноября) противник атаковал Украину:

одной баллистической ракетой "Искандер-М" из Ростовской области,

6 зенитными управляемыми ракетами С-300 из Курской области,

130 ударными БПЛА типа "Шахед", "Гербера" и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск в России и Чауда в ТОТ АР Крым. Около 80 из запущенных дронов – "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 92 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны,

– отметили в Воздушных силах.