Росія атакувала Україну 130 БпЛА, "Іскандером" і 6 ракетами С-300: скільки цілей збила ППО
- Росія атакувала Україну 130 ударними дронами, 1 ракетою "Іскандер-М" та 6 ракетами С-300, зафіксовано влучання на 14 локаціях.
- ППО України збила або подавила 92 ворожі дрони різних типів, атака продовжувалася станом на ранок 4 листопада.
Російська армія в ніч на 4 листопада знову атакувала Україну своїми ударними дронами типу "Шахед". Унаслідок цього зафіксовано влучання на 14 локаціях на території нашої держави.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Як відпрацювала ППО вночі 4 листопада?
У ніч на 04 листопада (з 20:00 03 листопада) противник атакував Україну:
однією балістичною ракетою "Іскандер-М" з Ростовської області,
6 зенітними керованими ракетами С-300 з Курської області,
130 ударними БпЛА типу "Шахед", "Гербера" та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ у Росії та Чауда у ТОТ АР Крим. Близько 80 із запущених дронів – "Шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 92 ворожі БпЛА типу Shahed, "Гербера" та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни,
– зазначили у Повітряних силах.
Військові зафіксували влучання ракет і 31 ударного БпЛА на 14 локаціях.
Скільки безпілотників росіян збила ППО вночі 4 листопада / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ
Станом на 09:30 4 листопада ворожа атака продовжувалася, в повітряному просторі України перебували декілька ворожих БпЛА.
Де вночі лунали вибухи і які наслідки?
У ніч на 4 листопада російські дрони атакували Одещину, завдавши шкоди енергетичній та портовій інфраструктурі. На цих об'єктах спалахнули пожежі, на щастя, постраждалих – немає.
Також уночі гучно було у Харкові. Близько 4 ранку там пролунало щонайменше 5 вибухів, спричиненими атакою ворожих БпЛА.
Окрім того, після опівночі вибухи чули й у Павлограді, що в Дніпропетровській області. В Повітряних силах повідомляли про загрозу атаки дронами для регіону.