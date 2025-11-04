Укр Рус
24 Канал Новини України Росія атакувала Україну 130 БпЛА, "Іскандером" і 6 ракетами С-300: скільки цілей збила ППО
4 листопада, 09:33
3

Росія атакувала Україну 130 БпЛА, "Іскандером" і 6 ракетами С-300: скільки цілей збила ППО

Владислав Кравцов
Основні тези
  • Росія атакувала Україну 130 ударними дронами, 1 ракетою "Іскандер-М" та 6 ракетами С-300, зафіксовано влучання на 14 локаціях.
  • ППО України збила або подавила 92 ворожі дрони різних типів, атака продовжувалася станом на ранок 4 листопада.

Російська армія в ніч на 4 листопада знову атакувала Україну своїми ударними дронами типу "Шахед". Унаслідок цього зафіксовано влучання на 14 локаціях на території нашої держави.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

До теми Росіяни знову запустили "Шахеди" та атакували балістикою: які області під загрозою атаки 

Як відпрацювала ППО вночі 4 листопада?

У ніч на 04 листопада (з 20:00 03 листопада) противник атакував Україну:

  • однією балістичною ракетою "Іскандер-М" з Ростовської області, 

  • 6 зенітними керованими ракетами С-300 з Курської області, 

  • 130 ударними БпЛА типу "Шахед", "Гербера" та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ у Росії та Чауда у ТОТ АР Крим. Близько 80 із запущених дронів – "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 92 ворожі БпЛА типу Shahed, "Гербера" та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни, 
– зазначили у Повітряних силах.

Військові зафіксували влучання ракет і 31 ударного БпЛА на 14 локаціях.


Скільки безпілотників росіян збила ППО вночі 4 листопада / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ

Станом на 09:30 4 листопада ворожа атака продовжувалася, в повітряному просторі України перебували декілька ворожих БпЛА. 

Де вночі лунали вибухи і які наслідки?

  • У ніч на 4 листопада російські дрони атакували Одещину, завдавши шкоди енергетичній та портовій інфраструктурі. На цих об'єктах спалахнули пожежі, на щастя, постраждалих – немає. 

  • Також уночі гучно було у Харкові. Близько 4 ранку там пролунало щонайменше 5 вибухів, спричиненими атакою ворожих БпЛА.

  • Окрім того, після опівночі вибухи чули й у Павлограді, що в Дніпропетровській області. В Повітряних силах повідомляли про загрозу атаки дронами для регіону. 