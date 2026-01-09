Укр Рус
24 Канал Новости Украины Россияне бьют ударными дронами: где сейчас сохраняется опасность
9 января, 21:39
6

Россияне бьют ударными дронами: где сейчас сохраняется опасность

Диана Подзигун

Россия без остановки атакует украинские города ударными беспилотниками. В ночь на 10 января раздается тревога сразу в нескольких регионах Украины.

Об угрозе атак и направлении движения вражеских целей информирует 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и мониторинговые телеграм-каналы.

Смотрите также Россияне ударили по Харькову: повреждена гражданская инфраструктура

Куда направляются вражеские беспилотники?

Отслеживайте воздушную тревогу в вашей области благодаря интерактивной карте. 24 Канал призывает вас не пренебрегать своей безопасностью.

Где сейчас существует угроза удара: смотрите на карте

 

22:19, 09 января

Пуски КАБ на Запорожскую область.

Продолжил движение на Днепропетровщину, на населенный пункт Просяная.

22:09, 09 января

БпЛА на западе Черниговщины, курс на Киевщину.

21:51, 09 января

БПЛА в направлении Днепра с востока.

21:51, 09 января

БПЛА на Запорожье с юга.

БПЛА на Чернигов с севера.

21:48, 09 января

БПЛА на Днепропетровщине, на юге от населенного пункта Васильковка, курс на Запорожье.

21:41, 09 января

  • БПЛА в направлении Запорожья с юга.
  • БПЛА на севере Запорожья, курс на населенный пункт Просяная на Днепропетровщине.
21:40, 09 января

БПЛА на севере Черниговщины движутся в юго-западном направлении.

21:40, 09 января

БПЛА на юге и севере от Павлограда, в направлении Днепра.

21:40, 09 января

В Черном море вблизи Одесской области разведывательный БПЛА противника, который может быть наводчиком вражеских средств поражения!

21:33, 09 января

Российские БПЛА зафиксированы на северо-западной части Сумщины, курс на восток. 
Также БПЛА летят с юга Харьковщины на Днепропетровщину.