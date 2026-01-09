Россияне бьют ударными дронами: где сейчас сохраняется опасность
Россия без остановки атакует украинские города ударными беспилотниками. В ночь на 10 января раздается тревога сразу в нескольких регионах Украины.
Об угрозе атак и направлении движения вражеских целей информирует 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и мониторинговые телеграм-каналы.
Куда направляются вражеские беспилотники?
Отслеживайте воздушную тревогу в вашей области благодаря интерактивной карте. 24 Канал призывает вас не пренебрегать своей безопасностью.
Где сейчас существует угроза удара: смотрите на карте
Пуски КАБ на Запорожскую область. Продолжил движение на Днепропетровщину, на населенный пункт Просяная. БпЛА на западе Черниговщины, курс на Киевщину. БПЛА в направлении Днепра с востока. БПЛА на Запорожье с юга. БПЛА на Чернигов с севера. БПЛА на Днепропетровщине, на юге от населенного пункта Васильковка, курс на Запорожье. БПЛА на севере Черниговщины движутся в юго-западном направлении. БПЛА на юге и севере от Павлограда, в направлении Днепра. В Черном море вблизи Одесской области разведывательный БПЛА противника, который может быть наводчиком вражеских средств поражения! Российские БПЛА зафиксированы на северо-западной части Сумщины, курс на восток.
