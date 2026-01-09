Россияне бьют ударными дронами: где сейчас сохраняется опасность

Россия без остановки атакует украинские города ударными беспилотниками. В ночь на 10 января раздается тревога сразу в нескольких регионах Украины.

Об угрозе атак и направлении движения вражеских целей информирует 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и мониторинговые телеграм-каналы.

Смотрите также Россияне ударили по Харькову: повреждена гражданская инфраструктура

Куда направляются вражеские беспилотники?

Отслеживайте воздушную тревогу в вашей области благодаря интерактивной карте. 24 Канал призывает вас не пренебрегать своей безопасностью.

Где сейчас существует угроза удара: смотрите на карте