Росіяни гатять ударними дронами: де наразі зберігається небезпека
Росія без упину атакує українські міста ударними безпілотниками. В ніч на 10 січня лунає тривога одразу у декількох регіонах України.
Про загрозу атак та напрямок руху ворожих цілей інформує 24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ та моніторингові телеграм-канали.
Дивіться також Росіяни вгатили по Харкову: пошкоджено цивільну інфраструктуру
Куди прямують ворожі безпілотники?
Відстежуйте повітряну тривогу у вашій області завдяки інтерактивній карті. 24 Канал закликає вас не нехтувати своєю безпекою.
Де наразі існує загроза удару: дивіться на карті
БпЛА на півночі Чернігівщини рухаються в південно-західному напрямку. БпЛА на півдні та півночі від Павлограду, в напрямку Дніпра. В Чорному морі поблизу Одещини розвідувальний БпЛА противника, який може бути навідником ворожих засобів ураження! Російські БпЛА зафіксовано на північно-західній частині Сумщини, курс на схід.
Також БпЛА летять з півдня Харківщини на Дніпропетровщину.
БпЛА на півночі Чернігівщини рухаються в південно-західному напрямку.
БпЛА на півдні та півночі від Павлограду, в напрямку Дніпра.
В Чорному морі поблизу Одещини розвідувальний БпЛА противника, який може бути навідником ворожих засобів ураження!
Російські БпЛА зафіксовано на північно-західній частині Сумщини, курс на схід.