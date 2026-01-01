На Волыни без света осталось более 100 тысяч человек из-за атаки России
- В результате массированной атаки "Шахедов" на Волынь более 100 тысяч абонентов остались без электроснабжения.
- Ликвидация последствий атаки продолжается, пострадавших нет.
Россия массированно атаковала Волынь всю ночь 1 января. Десятки "Шахедов" попали в критическую инфраструктуру, что привело к частичному обесточиванию региона.
Волынская ОГА
Что известно об отключении после атаки?
Ночью 1 января ударные БпЛА типа "Шахед" массированно ударили по Волынской области. По данным Волынской ОВА, несколько десятков российских дронов атаковали объекты критической инфраструктуры региона.
В результате атаки возникли проблемы с электроснабжением. Как сообщили в "Волыньоблэнерго", по состоянию на утро отключено 103 341 абонента.
В местах прилетов работают все соответствующие службы. Ликвидация последствий продолжается,
– заверили в Волынской ОГА.
Предварительно, обошлось без пострадавших в результате атаки.
Какие регионы атаковала Россия в новогоднюю ночь?
Также, как сообщили в Волынской ОВА, в результате попадания возникли пожары, в частности в Луцке и Ковельском районах. Их тушение продолжается.
Кроме того, Одессу атаковали ударные дроны в несколько волн. Зафиксировано возгорание и повреждение жилых домов. Были перебои с электроснабжением на критических предприятиях.
Под российской атакой дронов ночью 1 января была и Киевская область. Там раздавались взрывы во время работы ПВО.