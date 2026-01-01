Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Волынскую ОГА.

Что известно об отключении после атаки?

Ночью 1 января ударные БпЛА типа "Шахед" массированно ударили по Волынской области. По данным Волынской ОВА, несколько десятков российских дронов атаковали объекты критической инфраструктуры региона.

В результате атаки возникли проблемы с электроснабжением. Как сообщили в "Волыньоблэнерго", по состоянию на утро отключено 103 341 абонента.

В местах прилетов работают все соответствующие службы. Ликвидация последствий продолжается,

– заверили в Волынской ОГА.

Предварительно, обошлось без пострадавших в результате атаки.

Какие регионы атаковала Россия в новогоднюю ночь?