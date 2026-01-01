На Волині без світла залишились понад 100 тисяч людей через атаку Росії
- Внаслідок масованої атаки "Шахедів" на Волинь понад 100 тисяч абонентів залишились без електропостачання.
- Ліквідація наслідків атаки триває, постраждалих немає.
Росія масовано атакувала Волинь усю ніч 1 січня. Десятки "Шахедів" поцілили у критичну інфраструктуру, що призвело до часткового знеструмлення регіону.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Волинську ОВА.
Що відомо про відключення після атаки?
Уночі 1 січня ударні БпЛА типу "Шахед" масовано вдарили по Волинській області. За даними Волинської ОВА, кілька десятків російських дронів атакували об'єкти критичної інфраструктури регіону.
Унаслідок атаки виникли проблеми з електропостачанням. Як повідомили в "Волиньобленерго", станом на ранок відключено 103 341 абонента.
У місцях прильотів працюють усі відповідні служби. Ліквідація наслідків триває,
– запевнили у Волинській ОВА.
Попередньо, обійшлось без постраждалих внаслідок атаки.
Які регіони атакувала Росія у новорічну ніч?
Також, як повідомили у Волинській ОВА, внаслідок влучання виникли пожежі, зокрема у Луцьку та Ковельському районах. Їхнє гасіння триває.
Крім того, Одесу атакували ударні дрони у кілька хвиль. Зафіксовано займання та пошкодження житлових будинків. Були перебої з електропостачанням на критичних підприємствах.
Під російською атакою дронів вночі 1 січня була й Київщина. Там лунали вибухи під час роботи ППО.