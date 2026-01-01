На Волині без світла залишились понад 100 тисяч людей через атаку Росії

Росія масовано атакувала Волинь усю ніч 1 січня. Десятки "Шахедів" поцілили у критичну інфраструктуру, що призвело до часткового знеструмлення регіону.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Волинську ОВА.

Дивіться також Ворог "привітав" Одесу кількома хвилями БпЛА: у місті – низка надзвичайних ситуацій

Що відомо про відключення після атаки?

Уночі 1 січня ударні БпЛА типу "Шахед" масовано вдарили по Волинській області. За даними Волинської ОВА, кілька десятків російських дронів атакували об'єкти критичної інфраструктури регіону.

Унаслідок атаки виникли проблеми з електропостачанням. Як повідомили в "Волиньобленерго", станом на ранок відключено 103 341 абонента.

У місцях прильотів працюють усі відповідні служби. Ліквідація наслідків триває,

– запевнили у Волинській ОВА.

Попередньо, обійшлось без постраждалих внаслідок атаки.

Які регіони атакувала Росія у новорічну ніч?