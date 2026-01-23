Тогда будем сбивать цели на подлете: эксперт по безопасности ответил, как можно улучшить ПВО

Владимир Зеленский назвал неудовлетворительной работу ПВО по "Шахедам" и подчеркнул, что ее организация должна быть другой. Однако в будущем ситуацию можно исправить и сбивать российские дроны еще на подлете.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло, отметив, что для этого нужно нарастить соответствующее количество средств. То есть выйти на значительно большие темпы производства.

Почему Украине трудно сбивать дроны?

Нужно масштабировать производство и это касается не только зенитных дронов, а является глобальным вопросом развития наших беспилотных систем. Для того, чтобы остановить российские наступательные действия нам надо иметь такое количество операторов и дронов, чтобы ликвидировать не тысячи оккупантов в день, а по крайней мере две. То есть уничтожать больше вражеских сил, чем Россия может пополнять.

"Шахеды" сейчас существенно совершенствуют китайскими технологиями, компонентами, поэтому их труднее сбить на подлете. Вместо 4 они имеют 12-канальные антенны. Соответственно, чтобы их подавить надо больше средств радиоэлектронной борьбы,

– добавил Дмитрий Жмайло.

Россияне уже выходят на показатель 190 единиц "Шахедов" и "Гербер" в сутки. Даже так называемые "дроны-обманки", идею которых они украли у Украины, – теперь оборудуют боевым зарядом, камерами, антеннами. Это "облако" идет на критически большей высоте, поэтому работа наших мобильных огневых групп усложняется.

Много сбитий есть тогда, когда дрон уже заходит на цель. Если говорим о дронах-перехватчиках, то часто нам приходится использовать сразу несколько единиц. Пока мы не нарастили масштабы производства – не удастся "растянуть" средства ПВО. Несмотря на это процент сбития довольно высокий.

Главные направления сегодня – это наращивание беспилотников, развитие легкомоторной авиации. Мы ждем помощи из Германии и Чехии. Важным является дальнейшее совершенствование армейской авиации,

– отметил Дмитрий Жмайло.

Кроме этого, производство собственных ракет является перспективным. Пока мы используем американские ракеты. Также продолжается тестирование лазерного оружия, поэтому направлений работы достаточно много. Украина пытается решить проблему сбивания крылатых ракет, баллистики, но понятно, что нам нужны деньги, время и качественный менеджмент.

